BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 düşüşle 10.228,28 puana geriledi.

10.12.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 düşüşle 10.228,28 puana geriledi.

Dün günü 10.257,39 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 0,20 puan azalışla 10.257,19 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,11 puan düşüşle 10.228,28 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.203,49, en yüksek 10.276,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,51, mali endeks yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u değer kazanırken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Çimsa Çimento, Oyak Çimento ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 665 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,60, bileşik getirisi yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8480 liradan, avro 36,7320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 665 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yatay seyirle 71,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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