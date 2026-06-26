BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Artış Gösterdi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Artış Gösterdi

26.06.2026 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.274,02 puandan kapanarak yüzde 0,10 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,27 puan artarak 14.274,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,59 puan ve yüzde 0,02 artışla 14.262,34 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.147,05 puanı, en yüksek 14.358,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 9,24 puan ve yüzde 0,06 artışla 16.561,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,83 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir ve Çelik, Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 81 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 88 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46.4157, satışta 46.6017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46.3977, satışta 46.5837 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,3207 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 azalışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Artış Gösterdi - Son Dakika

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