BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

26.05.2026 13:04
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 228,16 puan azalarak 13.662,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.902,62 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.662,75 puanı, en yüksek 13.920,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 324,94 puan ve yüzde 2,05 azalışla 15.493,67 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,78, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 68'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Europower Enerji, Ford Otomotiv ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 517 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 4 bin 517 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 artışla 96,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

