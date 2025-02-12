BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,04 kayıpla 9.779,57 puandan kapanırken, işlem hacmi 102,7 milyar lira oldu.

12.02.2025 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,50 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyir öne çıkıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olması öngörülüyordu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 40'ın altına geriledi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını kaydetti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, haftalık para ve istatistikleri yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat'ta açıklanacak "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

2025 sonunda ise cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Kapattı - Son Dakika

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