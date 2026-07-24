BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

24.07.2026 10:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta %0,17 düşüşle 14.053,08 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 14.053,08 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.077,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,59 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.053,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 düşerken holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif seyrediyor.

Dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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