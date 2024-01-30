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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 8.512,55 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,85 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.512,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,35 ile spor oldu. Analistler, New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde rekor kırmaya devam etmesine karşın Asya'da gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişelerin satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu söyledi. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Buna göre, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
30.01.2024 - 10:02,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 8.512,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,85 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.512,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,35 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 8.471,70 puandan tamamladı.

Analistler, New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde rekor kırmaya devam etmesine karşın Asya'da gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişelerin satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. ?

Buna göre, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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