Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti.

04.06.2024 10:01  Güncelleme: 10:21
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Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puanla tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile metal eşya makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

GÖZLER ALMANYA VE ABD'DE

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Borsada dün Doğuş Otomotiv, Konya Çimento, Akçansa, Ahlatçı Gaz Dağıtım ve Enerya hisseleri de, %5,28-%4,12 arasında değer kaybıyla birlikte en çok düşen hisseler arasında yer alırken; Doğuş Otomotiv, Konya Çimento, Akçansa, Ahlatçı Gaz Dağıtım ve Enerya hisseleri de, %6,78-%5,06 primle en çok yükselen hisseler arasında yerini aldı.

Borsa İstanbul\'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı - Son Dakika

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