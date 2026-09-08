BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ama günü değer kazanarak 14.405,25 puandan kapadı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ama günü değer kazanarak 14.405,25 puandan kapadı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endekste 83 hisse prim yaptı, altının onsu 4 bin 402 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 253,66 puan artarak 14.405,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,22 puan artışla 14.151,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.075,91 puanı, en yüksek 14.405,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 373,05 puan ve yüzde 2,23 artışla 17.103,71 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,26, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi ve 2 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Sasa Polyester, Tüpraş, ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 402 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 402 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yükselişle 6 milyon 847 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3388, satışta 48,5325 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3127, satışta 48,5063 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 154,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 artışla 97,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ama günü değer kazanarak 14.405,25 puandan kapadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı ama günü değer kazanarak 14.405,25 puandan kapadı - Son Dakika
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