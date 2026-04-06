BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi

06.04.2026 18:55
BIST 100 endeksi %1,36 artışla 13.112,31 puandan kapandı. Altın fiyatları ve Dolar kurunda değişiklikler gözlemlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,97 puan artarak 13.112,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,63 puan ve yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.960,20 puanı, en yüksek 13.112,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 213,65 puan ve yüzde 1,45 artışla 14.970,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,55, mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,38 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Katılımevim Tasarruf Finansman, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 668 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 770 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,53, bileşik getirisi yüzde 41,05 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3995, satışta 44,5775 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 159,790 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 106,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

