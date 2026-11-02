BIST 100 endeksi günü 202,11 puan artışla 10.961,67 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 202,11 puan artarak 10.961,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,52 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.765,09 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.626,34 puanı, en yüksek 11.007,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 276,96 puan ve yüzde 2,06 artışla 13.696,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,65, mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 2,50 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 961 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 961 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 272 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi yüzde 39,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,8478, satışta 50,0476 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,7399, satışta 49,9392 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,3427 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 6,6 azalışla 106 dolardan işlem görüyor.