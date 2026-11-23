Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,34 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.