BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,08 puan azalarak 9.334,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,91 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.411,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.319,11, en yüksek 9.450,48 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 9.334,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 4,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 78,81 puan ve yüzde 0,79 kayıpla 9.881,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 26 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,88'den, bileşik getirisi de yüzde 43,86'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,0224 lira, satışta 31,1467 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,9829 lira, satışta 31,1071 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 81,3 dolardan işlem görüyor.