Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,73 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Hafif Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatında kota uygulamasına başladığını duyurdu. Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na ise işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu tedbirler, altın ithalatının artış hızını azaltmayı ve piyasada yaşanan daralmayı önlemeyi amaçlamaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'daki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ne (BAYOSB) itfaiye grubu kurulması için protokol imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Çok kıymetli bir iş. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olmasını diliyoruz' dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sezonun yaklaşmasıyla birlikte kepenklerini açan çarşı esnafını ziyaret etti. Belediye dükkanlarının bu sezon yeniden ihale edilmeyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, esnafa yeni sezon müjdesi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de emeklilerin geçim sıkıntısını dile getirdi ve destek istedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,66 puan azalarak 8.806,72 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 8.906,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla tamamladı. Mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 1,25 puan ve yüzde 0,01 kazançla kapandı. Altının ons fiyatı 2.190 dolar olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kamu bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Kota uygulamasıyla birlikte daralan işlenmemiş altın arzının sorunlarını azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat kotası verildi.
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