BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,78 Değer Kazanarak Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,87 ile ticaret olarak belirlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentilerinin öne çıkması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvuru sayısının yılın başlarındaki ortalamaların oldukça üzerinde olduğunu, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle yarın Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek.

Yarın yurt dışında Japonya'da Tokyo TÜFE, işsizlik oranı, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.