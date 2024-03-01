BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,05 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken, işlem hacmi 108,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman gideceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Fed Bej Kitap raporu, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.060 seviyesinin destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su verimliliği planları ele alındı. Vali Dağlı, su verimliliği il planlarının hazırlanmasına Çorum'dan başlanmasının kent için faydalı olacağını belirtti.
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları sürüyor. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Çökeren Orman İşletme Şefliği'ndeki yeni yol faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yıldız, orman yollarının yangınlara müdahale, gençleştirme ve yeni orman oluşturma konularında büyük önem taşıdığını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki İstanbul İl Yönetimi 31 Mart seçimleri kapsamında Çatalca ve Üsküdar’da saha çalışmalarına katıldı. Üsküdar Malatyalılar Derneği’ndeki buluşmada konuşan Çelik, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim derdini pazarda yurttaşla yaşadığı bir anekdot örneği ile anlattı: “Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, ‘ne yapıyorsun’ dedim. Dedi ki ‘vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum' dedi"
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 2,96 değer kaybederek tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 2.060 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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