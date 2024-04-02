BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,27 Değer Kaybederek Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörüsünde bulunan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.