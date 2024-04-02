BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,27 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.
Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörüsünde bulunan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 9.040,87 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.256 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda düşüş yaşandı.
Edremit'te kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni Kaymakamlık Makamında düzenlendi.
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı, eşsiz jeolojik avantajları sayesinde ticari araçlar için bir lojistik merkeze dönüşme çabalarını hızlandırıyor. Limanda şu anda 14 adet küresel ticari araç lojistik hattı bulunuyor ve 30'dan fazla ülke ve bölgeye hizmet veriyor. Ticari araçlar için çok modlu işlem hacmi ise 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 174.000'e ulaştı.
Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.
Düzce'de 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Akçakoca ilçesindeki balıkçı limanında avcılar, deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkması ve av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi. Balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
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