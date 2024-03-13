BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,75 Değer Kaybederek Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.