BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,10 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 273,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,49 ile bilişim oldu.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.
Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş insanlarıyla bir araya gelerek, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Işıkhan, ayrıca emekli maaşlarının temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını ve emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvurduğunu belirterek, başvuruların değerlendirildiğini ve olumlu sonuçlanan çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere alındığını söyledi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik 8 bin personel alımının Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 273,25 puan artarak 9.079,97 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.863,66, en yüksek 9.079,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 9.079,97 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.216 dolar olarak belirlendi.
Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan taşeron firmanın işçileri, maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem yaptı. İşçiler, bugün de eylemlerine devam ederek firma yetkililerinin olduğu bazı araçları taşladı.
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