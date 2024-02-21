BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.321,77 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bilişim, en fazla gerileyen ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Analistler, küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti ve BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

21.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.321,77 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,20 puan azalışla 9.321,77 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 58,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en fazla gerileyen ise yüzde 2,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu ifade ederek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Fed'in toplantı tutanakları ve Nvidia bilançosunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Caner Gedik: tspor,gsray hisselerini takip edin yatırım tavsiyesi değildir :) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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