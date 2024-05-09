BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 10.206,27 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,48 puan ve yüzde 0,40 değer kaybıyla 10.206,27 puana geriledi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,2 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 308 dolar olarak belirlendi.

09.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 10.206,27 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,48 puan ve yüzde 0,40 değer kaybıyla 10.206,27 puana geriledi. Dün 10.247,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve 0,26 artışla 10.274,38 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.191,16 puanı, en yüksek 10.304,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,2 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 308 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2180 liradan, avro 34,6540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 308 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 83,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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