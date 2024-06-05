BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.309,35 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,22 puan azalışla 10.309,35 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,40 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 4,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Günün geri kalanında yurt dışında ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin ve ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.