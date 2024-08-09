BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 9.965,07 puana geriledi.

Dün günü 10.098,50 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 61,52 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.160,52 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,43 puan ve yüzde 1,32 azalışla 9.965,07 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.948,57, en yüksek 10.189,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 2,05 ve mali endeks yüzde 2,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,38, bileşik getirisi yüzde 43,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,20 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5820 liradan, avro 36,7120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 78,9 dolardan işlem görüyor.