BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 9.965,07 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.948,57, en yüksek 10.189,15 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar olarak belirlendi.

09.08.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 9.965,07 puana geriledi.

Dün günü 10.098,50 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 61,52 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.160,52 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,43 puan ve yüzde 1,32 azalışla 9.965,07 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.948,57, en yüksek 10.189,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 2,05 ve mali endeks yüzde 2,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,38, bileşik getirisi yüzde 43,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,20 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5820 liradan, avro 36,7120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Bıst, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement