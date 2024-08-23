BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybederek 9.787,77 puana geriledi.

Dün 9.921,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,02 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.927,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,63 puan ve yüzde 1,35 azalışla 9.787,77 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.785,61, en yüksek 9.935,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1, hizmet endeksi yüzde 1,13 ve teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 499 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 146,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0030 liradan, avro 37,8490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 499 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.