BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.574,13, en yüksek 9.749,15 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 525 dolardan işlem görüyor.

26.08.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi.

Cuma günü 9.668,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 71,70 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.739,80 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,54 puan ve yüzde 0,20 azalışla 9.647,99 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.574,13, en yüksek 9.749,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmet endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 525 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 144,0 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1090 liradan, avro 38,0130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 525 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 78,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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