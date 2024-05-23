BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 10.903,53 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,25 puan ve yüzde 0,04 artışla 10.903,53 puana yükseldi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.

23.05.2024 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 10.903,53 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,25 puan ve yüzde 0,04 artışla 10.903,53 puana yükseldi. Dün, 10.899,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalışla 10.868,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.847,62 puanı, en yüksek 10.949,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 2 bin 364 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2130 liradan, avro 35,0370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 364 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika

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