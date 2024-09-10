BIST 100 İlk Yarıda Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 İlk Yarıda Artış Gösterdi

BIST 100 İlk Yarıda Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.706,59 puana yükseldi. Endeks, gün içinde en düşük 9.685,65, en yüksek 9.788,36 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,58 ve hizmet endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 506 dolardan işlem görüyor.

10.09.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.706,59 puana yükseldi.

Dün 9.699,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,61 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.737,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,03 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.706,59 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.685,65, en yüksek 9.788,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,58 ve hizmet endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Kardemir (D) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 506 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi yüzde 42,31 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3100 ve dolar/yen paritesi 143,20 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0580 liradan, avro 37,5950 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 506 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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