BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

13.08.2025 13:33
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,14 kayıpla 10.938,74 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 10.938,74 puana düştü.

Dün 10.954,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,71 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.960,22 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,77 puan ve yüzde 0,14 değer kaybıyla 10.938,74 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.911,09, en yüksek 11.026,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,20, mali endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 51'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Katılımevim oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 365 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 147,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7400 liradan, avro 47,8270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 365 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 65,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

12:56
