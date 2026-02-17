BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.303,07 puana geriledi.

Dün günü 14.339,30 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,23 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 14.303,07 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.255,29, en yüksek 14.371,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, mali endeks yüzde 0,37 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 64'ü düştü, 5'i yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 925 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,95, bileşik getirisi yüzde 35,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7330 liradan, avro 51,8430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.