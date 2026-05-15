BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte
15.05.2026 13:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 14.369,23 puana geriledi.

Dün 14.644,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 118,23 puan ve yüzde 0,81 azalışla 14.526,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,47 puan ve yüzde 1,88 düşüşle 14.369,23 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.350,68 puanı, en yüksek 14.538,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,46, hizmetler endeksi yüzde 1,97, sanayi endeksi yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 84'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Destek Finans Faktoring AŞ ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 550 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,5470 liradan, avro 53,0600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,3 azalışla 4 bin 550 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 artışla 106,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

