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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 7.809,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
10.01.2024 - 13:13,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 7.809,67 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,41 puan artışla 7.809,67 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 38,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.950 puanın direnç, 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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