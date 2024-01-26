BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 8.262,20 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 92,31 puan artışla 8.262,20 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

Küresel pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyallerin ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminlerin yeniden güç kazandığını dile getirdi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.350 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.