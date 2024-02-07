BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 8.925,40 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,26 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,00 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 34 dolar olarak belirlendi.

07.02.2024 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 8.925,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,26 puan arttı. Dün 8.869,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 42,96 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.912,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.867,15 puanı, en yüksek 8.934,84 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Petkim oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 34 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,6000 liradan, avro 32,9550 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 34 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 yükselişle 79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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