Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 9.184,27 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,56 puan arttı. Dün 9.140,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.162,41 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.152,41 puanı, en yüksek 9.223,20 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Vestel Elektronik, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 167 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,65, bileşik getirisi yüzde 45,99 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0260 liradan, avro 34,6430 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 167 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 1700 aileye market alışveriş çeki dağıttı. Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere market alışveriş kartı takdim ettiklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ilin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi sektörlerde kaydedilen gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu belirterek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığına dikkat çeken Çelik, tarımsal sulamada su tasarrufunun acil olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını açıklamış ve diğer bankalara da çağrı yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, İstanbul'da 100 bin natamam konut bulunduğunu ve bu konutlara müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Çetinsaya, konut fiyatlarındaki durgunluk ve konut kredisi zorluklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yabancılara konut satışı ve bina güvenliği konularında da görüşlerini paylaştı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,624 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği bulunuyor. Ayçiçeği kilogramı en düşük 16,70 lira, en yüksek ise 18,189 liradan alıcı buldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan yüzde 30'luk indirimle beraber 30 büyükşehir içerisinde Kayseri'nin en ucuz su tüketen 2'nci il olduğunu açıkladı.
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