BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 değer kazanarak 9.270,84 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan artışla 9.270,84 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira olarak belirlendi.
Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.
Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.
Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş olduğu bildirildi. Av sezonu öncesi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanırken, Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana ağları dolu geri dönüyor. Ancak ramazan ayı nedeniyle tüketimde yaşanan azalma, balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, beklenen ilgiyi göremediklerini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte, gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespiti büyük önem taşıyor. İthalatçılar, ürünlerin beyan edilen amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulmaktadır. Bu düzenleme birçok sektörü ve firmayı etkileyecek niteliktedir.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'nin tarım politikalarının köylerin düşmesine sebep olduğunu belirterek, tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde sürdürülmesi gerektiğini ve köylere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, yem ve saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvancılığın azaldığını ve tarımsal üretimin tamamen bittiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye, yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği verdi.
Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle başladı. Forumun açılış töreninde, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Forum, katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından rekor kırdı. Teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak' olan forumda, nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi enerji çözümleri tartışılacak. Ayrıca, küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin teknolojilerini sergileyeceği bir fuar da düzenlenecek.
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak kayıtlara yansırken, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde işsizlik oranı yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye'deki işsizlik oranlarını paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 artışla 9.270,84 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 168 dolar olarak kaydedildi.
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