BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 10.728,22 puana çıktı. Altının ons fiyatı 2 bin 344 dolardan işlem görüyor.

27.05.2024 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 10.728,22 puana çıktı. Cuma günü, 10.676,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 24,58 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.701,24 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.646,14 puanı, en yüksek 10.758,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, hizmet endeksi yüzde 0,14 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 344 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,76 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1840 liradan, avro 34,9780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 344 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 yükselişle 82,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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