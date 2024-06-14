BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 10.519,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,13 puan artışla 10.519,02 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 48,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.