BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 10.519,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,13 puan ve yüzde 1,22 yükselişle 10.519,02 puana çıktı. Dün 10.391,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 137,03 puan ve yüzde 1,32 artışla 10.528,92 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.478,36 puanı, en yüksek 10.575,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 0,79, mali endeks yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 324 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 156,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,7060 liradan, avro 34,9380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 yükselişle 2 bin 324 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.