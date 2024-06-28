BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 10.739,78 puana çıktı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,43 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 geriledi. Altının ons fiyatı 2 bin 330 dolar olarak belirlendi.

28.06.2024 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 10.739,78 puana çıktı. Dün, 10.680,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,87 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.738,78 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.704,33 puanı, en yüksek 10.808,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,43 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 330 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 160,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, avro 35,2040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 85,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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