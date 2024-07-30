BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.795,30 puana yükseldi.

Dün günü 10.733,75 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,54 puan ve yüzde 0,57 artışla 10.795,30 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.739,27, en yüksek 10.832,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmet endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kontrolmatik Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 389 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0900 liradan, avro 35,8450 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 389 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 78,9 dolardan işlem görüyor.