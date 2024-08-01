BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 10.834,72 puana yükseldi.

Dün, günü 10.638,58 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 113,41 puan ve yüzde 1,07 artışla 10.751,99 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,13 puan ve yüzde 1,84 artışla 10.834,72 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.751,99, en yüksek 10.860,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmet endeksi yüzde 1,89, teknoloji endeksi yüzde 1,34 ve mali endeks yüzde 2,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 433 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,68, bileşik getirisi yüzde 42,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 150,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,1310 liradan, avro 35,8040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 433 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 81,4 dolardan işlem görüyor.