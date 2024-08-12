BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana yükseldi.

Cuma gününü 9.907,38 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,56 puan ve yüzde 0,69 artışla 9.975,94 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.936,42, en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve mali endeks yüzde 0,64 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 443 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5530 liradan, avro 36,6640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 443 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 80 dolardan işlem görüyor.