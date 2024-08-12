BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana yükseldi. Endeks, gün içinde en düşük 9.936,42, en yüksek 10.078,12 puanı gördü. Hisseler arasında en çok işlem görenler Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

12.08.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana yükseldi.

Cuma gününü 9.907,38 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,56 puan ve yüzde 0,69 artışla 9.975,94 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.936,42, en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve mali endeks yüzde 0,64 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 443 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5530 liradan, avro 36,6640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 443 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, İş Bankası, İş Bankası, istanbul, Tüpraş, Ereğli, Sasa, Bıst, Sasa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement