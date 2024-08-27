BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 9.571,54 puana yükseldi.

Dün 9.565,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 9.571,54 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.523,25, en yüksek 9607,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 hizmet endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 509 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0350 liradan, avro 38,0510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 509 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.