BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

16.07.2026 16:45
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 artışla 14.183,72 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 14.183,72 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,75 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 14.183,72 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,20 ile metal ana sanayi, en fazla kaybeden ise yüzde 9,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına ve güçlü banka bilançolarına karşın, artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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