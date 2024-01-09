BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,38 Azalışla Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 7.789,41 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,48 puan azaldı. Dün 7.818,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 41,27 puan ve yüzde 0,53 artışla 7.860,16 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.777,37 puanı, en yüksek 7.875,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C)???????, Akbank ile VakıfBank oldu.

Altının ons fiyatı 2036 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,77, bileşik getirisi yüzde 40,15 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 143,98 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9390 liradan, avro 32,8000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2036 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.