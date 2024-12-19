BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 düşüşle 9.882,19 puana geriledi.

Dün, günü 9.915,76 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,57 puan ve yüzde 0,34 düşüşle 9.882,19 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.824,22, en yüksek 9.897,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yatay seyrederken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, mali endeks yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si değer kazanırken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 621 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 157,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,0760 liradan, avro 36,6430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 2 bin 621 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 yükselişle 73,4 dolardan işlem görüyor.