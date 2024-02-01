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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 değer kazanarak 8.647,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 2,4 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının gerilemesiyle yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirtti.

01.02.2024 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 değer kazanarak 8.647,18 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,51 puan artışla 8.647,18 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 52,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 2,4 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.560 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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