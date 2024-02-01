BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artışla 8.647,18 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,51 puan arttı. Dün 8.496,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 17,80 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.514,47 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.514,47 puanı, en yüksek 8.653,79 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 18,81, hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 41 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi yüzde 43,24 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 146,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3710 liradan, avro 32,7880 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 81,2 dolardan alıcı buluyor.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir sınıf arkadaşının cenazesine katılan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenaze sonrası mezarlık çıkışında trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, sürücünün özür dilemediğini ve ceza almasını istediğini belirtti.
Konya'da hasta çocuklara şifa dağıttığı iddia edilen bir kadın, sosyal medyada gündem oldu. Videoda elinde uzun bir bıçak olduğu görülen kadının çocuğun vücuduna dokunduğu görüldü.
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