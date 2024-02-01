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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artışla 8.647,18 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,51 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 18,81, hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,98 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 41 dolar olarak belirlendi.

01.02.2024 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artışla 8.647,18 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,51 puan arttı. Dün 8.496,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 17,80 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.514,47 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.514,47 puanı, en yüksek 8.653,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 18,81, hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 41 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi yüzde 43,24 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 146,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3710 liradan, avro 32,7880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 81,2 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
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