BIST 100 Endeksi Küçük Artışla 10.230'da - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Küçük Artışla 10.230'da

04.07.2025 13:45
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 10.230,08 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.230,08 puana çıktı.

Dün 10.228,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,72 puan artışla 10.248,11 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,70 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 10.230,08 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.188,74, en yüksek 10.261,86 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,17 sanayi endeksi yüzde 0,11 ve mali endeks yüzde 0,02 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 53'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Tureks Turizm Taşımacılık oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 334 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi de yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 144,31 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8380 liradan, avro 46,9610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 334 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Küçük Artışla 10.230'da - Son Dakika

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