BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 198,85 puan artarak 9.915,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,59 puan ve yüzde 0,48 artışla 9.763,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.751,47, en yüksek 9.956,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,27, teknoloji endeksi yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 250,62 puan ve yüzde 2,39 kazançla 10.731,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 333 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 333 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 514 bin 500 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4299 lira, satışta 32,5599 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4519 lira, satışta 32,5820 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 157,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 88,2 dolardan işlem görüyor.