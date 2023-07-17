BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı

17.07.2023 10:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı. Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti. Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık
10:30 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık
10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
10:20 Andırın'ın Çokak mahallesinde su krizi! Köylünün yetkililerden tek isteği var
10:16 Andırın'ın Çokak mahallesinde su sorunu! Köylünün yetkililerden bir ricası var
10:14 Dolar/TL 26,25'i aşarak haftaya rekorla başladı
10:11 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri için genelge! Deprem hariç tümü gözden geçirilecek
10:09 Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına tasarruf genelgesi! Deprem hariç tüm harcamalar gözden geçirilecek
10:09 Bakanlık, infial yaratan dev akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 10:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement